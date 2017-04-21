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15:20 (мск), источник: Интерфакс

Адвокат Варвары Карауловой сообщил о ее отправке в колонию

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), осуждённая на 4,5 года лишения свободы за попытку присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), этапирована в колонию.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мама пришла отдать передачу в СИЗО, а ей сообщили, что Варвару этапировали», — сообщил в пятницу «Интерфаксу» адвокат осуждённой Сергей Бадамшин.

Защитник пока не знает, в какую именно колонию этапировали В. Караулову. «ФСИН должен сообщить об этом позже», — сказал он.

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Московский окружной военный суд 22 декабря прошлого года признал Караулову виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство», назначив ей наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд признал приговор законным.

Студентка, которой на тот момент было 19 лет, пропала в Москве 27 мая 2015 года после того, как уехала в университет, но не явилась на занятия. В начале июня того же года стало известно, что на турецко-сирийской границе были задержаны 13 россиян (в том числе Караулова), которые, предположительно, планировали присоединиться к ИГ. Караулова вернулась в Москву. Впоследствии она сменила имя и фамилию, чтобы избежать лишнего внимания прессы.

В пресс-службе МГУ 18 ноября 2016 года сообщили, что Караулова отчислена с философского факультета МГУ по собственному желанию.

Комментарии
4
Лариса Котова
Когда грабят свой народ, свою страну и остаются в шоколаде - это нормально. это даже отлично, можно и должность за это получить повыше. Главное - наказания НИКАКОГО!
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Георгий Огородников
Евгения Васильева,которая обнесла минобороны,отсидела меньше года,и ей почти все вернули.Теперь она в шоколаде. Потому что родственница Димона Медведева. Димон тоже не хочет ничего коментировать. А тут-злодейка коварная,на 4,5 года!!!
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the monster of designing
А что с остальными 12?
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