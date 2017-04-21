На Урале стартует суд над братьями, жестоко расправившимися с рыбаком и его трехлетним внуком

«В понедельник, 24 апреля, в Свердловском областном суде начнется процесс по делу братьев Нечкиных, обвиняемых в убийстве пенсионера и покушении на убийство несовершеннолетнего, разбойном нападении, краже и причинении тяжких телесных повреждений. Преступления в которых обвиняются подсудимые, были совершены в мае 2015 года в районе с. Рахмангулово Красноуфимского района Свердловской области», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», нетрезвые мужчины двигались на лодке по реку Уфа вблизи села Рахмангулово. Приметив на берегу пожилого пенсионера, рыбачившего со своим четырехлетним внуком, обвиняемые решили украсть у него автомобиль «Нива», припаркованный неподалеку. Высадившись на берег братья начали требовать у мужчины ключи и, получив отказ, хладнокровно на глазах ребенка зарезали жертву.

«Кроме того, злоумышленники попытались расправиться также и с внуком потерпевшего. Они применили в отношении него физическое насилие и бросили мальчика в илистую топь реки. К счастью, мальчик остался жив», — рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Посчитав, что малыш умер, мужчины забрали ценности, принадлежавшие пенсионеру, и уехали на его автомобиле. Спустя некоторое время мужчины не смогли справиться с управлением машиной и решили вернуться к своей лодке. На берегу братья нашли чужую лодку и, не преминув возможностью, скрылись на ней с места преступления.

Согласно экспертизе, здоровью маленького ребенка, на глазах которого было совершено жестокое убийство деда и который после случившегося длительное время провел рядом с его трупом, был причинен тяжкий вред.