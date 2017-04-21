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15:28 (мск), источник: АиФ Челябинск

Молодую мать из посёлка Берлин Челябинской области разыскивают три месяца

Женщина оставила своего 4-летнего сына и уехала в неизвестном направлении.

Жительницу посёлка Берлин разыскивают три месяца, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

28 января 2017 года 23-летняя Анастасия Атаман оставила своего 4-летнего сына и уехала в неизвестном направлении. До конца марта женщина выходила на связь и сообщала, что находится в Челябинске.

Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, лицо овальное, волосы русые длинные прямые.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим информацией о местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (35163) 2−15−02, 89514620145 либо «02».

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