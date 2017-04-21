Молодую мать из посёлка Берлин Челябинской области разыскивают три месяца
Женщина оставила своего 4-летнего сына и уехала в неизвестном направлении.
Женщина оставила своего 4-летнего сына и уехала в неизвестном направлении.
Жительницу посёлка Берлин разыскивают три месяца, сообщают в
28 января 2017 года 23-летняя Анастасия Атаман оставила своего 4-летнего сына и уехала в неизвестном направлении. До конца марта женщина выходила на связь и сообщала, что находится в Челябинске.
Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, лицо овальное, волосы русые длинные прямые.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим информацией о местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (35163) 2−15−02, 89514620145 либо «02».