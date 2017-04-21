В Башкирии 53-летний мужчина убил свою приятельницу

Днем 19 апреля в одном из домов в Дюртюлинском районе обнаружили труп женщины — по всем признакам, жертвы убийства. А вскоре сыщики вычислили злодея. Им оказался 53-летний хозяин дома.

По версии следствия, между мужчиной и его 53-летней знакомой произошла ссора, а вместо аргументов хозяин дома решил применить силу. Он схватил нож и ударил в живот своей приятельнице. Рана оказалась смертельной.

— Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. В ходе проверки показаний на месте он вину признал, — отметили в пресс-службе республиканского Следкома.

Сельчанину грозит до 15 лет лишения свободы. Но, скорее всего, за решетку он отправится раньше: если суд посчитает, что обвиняемого необходимо изолировать до окончания следствия, он отправится в СИЗО.