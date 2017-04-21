СКР возбудил дело по факту взрыва аммония на руднике в Башкирии
Следователи возбудили дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».
Следователи возбудили дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».
В Башкирии по факту взрыва на шахте в городе Сибай, в результате которого погиб один человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке СКР.
Следователи возбудили дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». В СКР уточнили, что погиб 43-летний мужчина, 51-летний пострадавший находится в больнице.
Взрыв аммония произошел 21 апреля на медном руднике ООО «Башкирская медь» на глубине 509 метров. Причины ЧП устанавливаются.
Уточняется, что в результате взрыва обрушения не было, технологический процесс предприятия не нарушен.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия и изымают служебную документацию. Глава следственного управления по Башкирии взял расследование уголовного дела на контроль.