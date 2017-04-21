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15:31 (мск), источник: Kazinform

Второй раз за месяц в одном из ЖК Астаны сорвался лифт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В пятом подъезде ЖК «Эдем палас-1» по улице Кенесары, 65, в Астане оборвался трос лифта. К счастью, обошлось без жертв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По словам жительницы дома Татьяны Спицыной, инцидент произошел сегодня днем около 2 часов. В это время она выходила в аптеку за лекарствами для ребенка.

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«Девушка ехала с 17 этажа, кабинка лифта резко полетела вниз. Скорее всего, сработал запасной трос, и он остановился на 9 или 8 этаже. Сейчас он находится в этом состоянии. Об этом случае она сообщила консьержу. Девушку мы нашли, она хочет писать заявление (…) Мы хотим приобщить этот случай к тому, что произошел в ЖК “Эдем палас-2”, потому что это чревато последствиями», — рассказала она в разговоре с корреспондентом Казинформа.

Т. Спицына сообщила также, что сегодня в ЖК была независимая экспертиза по работе лифтов, был произведен осмотр. По предварительным данным, оборвался трос. Причина еще выясняется.

Добавим, 13 апреля сообщалось, что в ЖК «Эдем палас-2» в лифте застряли восемь человек, в том числе две девочки в возрасте пяти-шести лет. Лифт медленно поднимался до шестого этажа, затем медленно спустился на первый этаж. Все это время дверь лифта не открывалась. Далее лифт начал резко падать в шахту. В результате инцидента никто не пострадал.

Данный факт зарегистрирован по статье 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным Татьяны Спицыной, обслуживающая компания ЖК на одном из собраний после этого случая объявила о намерении расторгнуть контракт с лифтовой компанией. Счета жителям комплекса приходят от имени ИП «Овчаров».

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