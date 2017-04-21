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15:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Арестован адвокат, подозреваемый в посредничестве во взяточничестве

Руководитель СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Пермского края.

Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Пермского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере, а также по факту совершения неустановленными сотрудниками подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п.п. «а, б, в» ч.5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в виде денег за незаконные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, по версии следствия, с 13 по 19 апреля 2017 года на территории города Перми, неустановленные сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, угрожая привлечением к уголовной ответственности, потребовали от жителя Пермского края передать им взятку в виде денег в сумме 400 тыс. руб., при посредничестве адвоката Сергея Бушмакина. Деньги полицейские требовали, за совершение ими незаконных действий, связанных с освобождением мужчины от уголовной ответственности в связи с обнаружением при нем и в его жилище наркотического средства.

О совершенных противоправных действия потерпевший сообщил в правоохранительные органы, в связи с чем, все последующие действия происходили под контролем. 19 апреля 2017 года в момент получения от потерпевшего денег в сумме 400 тыс. руб. адвокат был задержан с поличным.

Для производства расследования уголовное дело передано во второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Пермскому краю.

По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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