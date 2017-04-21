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15:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже рабочий пойдет под суд за сжигание катера и бани

Парень случайно устроил пожар, демонтируя рекламный щит.

Суд Центрального района Воронежа рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего рабочего, который случайно сжег катер и баню при демонтаже незаконного рекламного щита, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 21 апреля. Ущерб составил почти 1,5 млн рублей.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года. По версии следствия, парень работал на территории частного дома по набережной Массалитинова. Он использовал газовый резак и допустил попадание раскаленных частиц металла на находившийся вблизи горючий материал. Начался пожар, огонь распространился на расположенные в домовладении катер, навес и помещение бани.

Молодой человек попал под уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Парень полностью признал вину. Дело направили в суд. Рабочему грозит до года лишения свободы.

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