Центр Хабаровска оцепили сотрудники полиции

В результате перестрелки, учинённой неонацистом, погибло три человека, включая и самого нападавшего. После происшествия, правоохранительные органы перекрыли несколько улиц. Так, полностью остановилось движение по улице Волочаевская и Шеронова от Муравьева-Амурского и до Уссурийского бульвара. Движение по самому бульвару также было затруднено. Правоохранительные органы, совместно с сотрудниками МЧС, никого не пропускают к месту происшествия. В данный момент, сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные действия.

Проходящие мимо граждане проявляют любопытство, и пытаются зайти на оцепленную территорию, однако, их тут же просят развернуться и покинуть место происшествия.

Прибывшим на место жестокого убийства журналистам по началу обещали предоставить спикера, однако после сотрудники полиции заявили, что все комментарии будут предоставлены только федеральными органами.