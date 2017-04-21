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15:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Центр Хабаровска оцепили сотрудники полиции

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Правоохранительные органы оцепили центр Хабаровска, где произошло нападение на управление ФСБ.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В результате перестрелки, учинённой неонацистом, погибло три человека, включая и самого нападавшего. После происшествия, правоохранительные органы перекрыли несколько улиц. Так, полностью остановилось движение по улице Волочаевская и Шеронова от Муравьева-Амурского и до Уссурийского бульвара. Движение по самому бульвару также было затруднено. Правоохранительные органы, совместно с сотрудниками МЧС, никого не пропускают к месту происшествия. В данный момент, сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные действия.

Проходящие мимо граждане проявляют любопытство, и пытаются зайти на оцепленную территорию, однако, их тут же просят развернуться и покинуть место происшествия.

Прибывшим на место жестокого убийства журналистам по началу обещали предоставить спикера, однако после сотрудники полиции заявили, что все комментарии будут предоставлены только федеральными органами.

Как происходили оперативно-следственные действия — в фоторепортаже ИА AmurMedia.

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