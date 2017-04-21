Центр Хабаровска оцепили сотрудники полиции
Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.
Правоохранительные органы оцепили центр Хабаровска, где произошло нападение на управление ФСБ.
Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.
Правоохранительные органы оцепили центр Хабаровска, где произошло нападение на управление ФСБ.
В результате перестрелки, учинённой неонацистом, погибло три человека, включая и самого нападавшего. После происшествия, правоохранительные органы перекрыли несколько улиц. Так, полностью остановилось движение по улице Волочаевская и Шеронова от
Проходящие мимо граждане проявляют любопытство, и пытаются зайти на оцепленную территорию, однако, их тут же просят развернуться и покинуть место происшествия.
Прибывшим на место жестокого убийства журналистам по началу обещали предоставить спикера, однако после сотрудники полиции заявили, что все комментарии будут предоставлены только федеральными органами.
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