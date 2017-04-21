На Среднем Урале сотрудник колонии пытался пронести в учреждение наркотики

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, в ноябре 2016 года младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония № 52» ГУФСИН России по Свердловской области Илья Нагибин при исполнении служебных обязанностей получил взятку от осужденного и договорился с ним о передаче наркотического вещества.

После этого обвиняемый за пределами колонии извлек из «тайника-закладки» и пронес на режимную территорию амфетамин и гашиш. В качестве вознаграждения ему полагались пять тыс. руб. Запрещенные вещества Нагибин пронес под подкладом форменной куртки. Но при личном досмотре сотрудники правоохранительных органов изъяли у него наркотики.

Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд.