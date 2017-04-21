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15:43 (мск), источник: Югополис

На центральной улице Краснодара на поделили дорогу Kia и Cadillac

В ДТП пострадали водители обоих автомобилей.

Автоавария произошла днем в пятницу, 21 апреля, в самом центре Краснодара, на пересечении улиц Красной и Пашковской. Как сообщили в отделе безопасности городского ДПС, по предварительным данным, двигавшийся по Красной автомобиль Kia при повороте не уступил дорогу внедорожнику. В результате сильного удара Cadillac врезался в столб.

Оба водителя, получившие травмы, доставлены в больницу.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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