На центральной улице Краснодара на поделили дорогу Kia и Cadillac
В ДТП пострадали водители обоих автомобилей.
В ДТП пострадали водители обоих автомобилей.
Автоавария произошла днем в пятницу, 21 апреля, в самом центре Краснодара, на пересечении улиц Красной и Пашковской. Как сообщили в отделе безопасности городского ДПС, по предварительным данным, двигавшийся по Красной автомобиль Kia при повороте не уступил дорогу внедорожнику. В результате сильного удара Cadillac врезался в столб.
Оба водителя, получившие травмы, доставлены в больницу.
Обстоятельства инцидента уточняются.