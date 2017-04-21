Омского вице-премьера Гребенщикова допрашивают по делу о превышении полномочий

ОМСК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков допрашивается по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В отношении Гребенщикова проводятся следственные действия, идет допрос. О его задержании речь пока не идет», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Гребенщиков организовал выплату из федерального бюджета более 14 млн рублей подрядчику ООО «СтройИнвестКомплект», заведомо зная, что компания не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам.

В результате средства, выделенные на реконструкцию объекта культурного наследия, не были использованы по целевому назначению, оплаченные работы не были проведены. Также был причинен ущерб кредитной организации, которая выдала банковскую гарантию в обеспечение исполнения госконтракта.

Уголовное дело в отношении Гребенщикова передано для дальнейшего расследования в пятое следственное управление (с дислокацией в Новосибирске) Главного следственного управления Следственного комитета.

Гребенщиков принимал в этом году участие в выборах на должность мэра Омска и считался главным претендентом на этот пост. 13 апреля он подал заявление о добровольном отказе от участия в выборах по состоянию здоровья.