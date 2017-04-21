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16:02 (мск), источник: Новости Перми

В центре города из-за ДТП с автобусами стояли трамваи и троллейбусы

На пересечении улиц Попова и Пушкина столкнулись два автобуса. Из-за этого встали троллейбусы, перегородив трамвайные пути. Вскоре движение электротранспорта восстановили.

Как сообщает Пермская дирекция дорожного движения, движение троллейбусов затруднено в сторону Индустриального района. Поскольку «рогатый» стоял на трамвайных путях на ул. Пушкина, трамваи не могли двигаться в обе стороны, но сейчас движение электротранспорта восстановлено.

Когда разъедутся автобусы, не известно. Информации о пострадавших в результате аварии пассажирах автобусов нет. На ул. Пушкина образовалась пробка.


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