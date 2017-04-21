В центре города из-за ДТП с автобусами стояли трамваи и троллейбусы

Как сообщает Пермская дирекция дорожного движения, движение троллейбусов затруднено в сторону Индустриального района. Поскольку «рогатый» стоял на трамвайных путях на ул. Пушкина, трамваи не могли двигаться в обе стороны, но сейчас движение электротранспорта восстановлено.



Когда разъедутся автобусы, не известно. Информации о пострадавших в результате аварии пассажирах автобусов нет. На ул. Пушкина образовалась пробка.





