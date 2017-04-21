Каждое третье ДТП в Казани — наезд на пешехода

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Ильдар Аюпов). За три месяца 2017 года в Казани зарегистрировано 428 дорожно-транспортных происшествий, 172 из которых — наезды на пешеходов. Под колесами автомашин погибли 5 человек, сообщил на пресс-конференции в Госавтоинспекции командир полка ДПС ГИБДД Казани, подполковник полиции Михаил Савин.

«Наезды на пешеходов — это одна из острых проблем больших городов. Анализ показал, что 40% ДТП, происшедших в городе с начала текущего года — именно наезды на пешеходов. В первом квартале 2017 года на дорогах нашего города произошло 172 ДТП данного вида, что на 37% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, в результате 5 человек погибли и 175 травмированы. В 2016 году было зафиксировано 209 ДТП, 10 человек погибли и 204 получили травмы», — отметил Михаил Савин.

По информации ГИБДД, пешеходов сбивают чаще всего во дворах жилых домов, либо на прилегающих к ним территориях. Непосредственно на пешеходных переходах в Казани произошло 82 наезда, почти на 30 больше, чем в прошлом году. Один человек погиб и 82 получили различные травмы.

«Один из наездов был на пешеходном переходе на перекрестке улиц Кулахметова и Болотникова. Пешеход шла на запрещающий сигнал светофора, но по “зебре”. Сейчас идет расследование уголовного дела по данному факту, экспертизы. Исследование видео с этого перекрестка показало, что часть водителей успели среагировать и нажать на тормоз, а водитель, который находился справа начал движение. Женщина в этот момент споткнулась и попала под заднее правое колесо. В результате этого происшествия она скончалась на месте», — поделился подробностями смертельного ДТП Михаил Савин.

По словам Савина, из 5 погибших пешеходов в этом году, 4 женщины и 1 мужчина.

«Наезд на мужчину произошел на Окольной улице, рядом с АТП № 4. Девушка не справилась с управлением автомобиля и ее вынесло на тротуар. В результате она сбила пешехода, который направлялся после работы на свою остановку общественного транспорта. Пешеход получил такие телесные повреждения, что попал в реанимацию, где в течение тридцати дней врачи пытались его спасти. Но он ушел в мир иной», — отметил Савин.

Стоит отметить, что в 57 наездах виновниками ДТП стали сами пешеходы: четверо из них погибли, 55 получили травмы. Самыми распространенными ошибками жителей и гостей Казани Михаил Савин назвал пересечение проезжей части вне зоны пешеходного перехода, а также игнорирование элементарных правил безопасности при движении.

«Безусловно присутствует фактор невнимательности у самих пешеходов, но я не хочу сказать, что водители не виноваты. Виноваты и те, и другие, просто первые, управляя источником повышенной опасности, игнорируют требования правил, а пешеход думает, что он находится в зоне видимости, невзирая на то, что он идет не по пешеходному переходу. Все происходит из-за невнимательности», — подытожил тему наездов спикер.

Напомним, что в соответствии с правилами дорожного движения, пешеходы должны пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка переходить дорогу разрешается под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Во всех случаях переходить дорогу следует, только убедившись в том, что это можно сделать безопасно.

Кроме того, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Их использование снижает риск наезда на пешехода на 65%, напоминают сотрудники ГИБДД.

В ближнем свете фар автомобиля водитель может заметить пешехода на расстоянии 50 метров. Если же в одежде пешехода присутствует световозвращающий элемент, это расстояние увеличивается до 200 метров. При включенном дальнем свете фар эти показатели равны 100 и 350 метрам соответственно.

С начала года к административной ответственности привлечены более 8 тысяч водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам. За этот же период выявлено более 17,5 тысяч нарушений ПДД, допущенных пешеходами.