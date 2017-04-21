СК выясняет обстоятельства пожара, при котором погибла женщина

Следователи выясняют обстоятельства пожара в частном доме деревни Березовый овраг Семеновского района, при котором погибла женщина, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 19 апреля во время растопки печи хозяин дома решил плеснуть на дрова бензин. Мужчина обжог руку и выронил бутылку, в которой находилась жидкость, после чего произошло возгорание дома. Он успел выбежать на улицу, а его 42-летняя сожительница погибла.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.