МВД аннулировало гражданство РФ террориста Джалилова

По ее словам, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга установил, что Джалилов А. К. (отец Акбаржона Джалилова) предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации.

«Заключением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 20 апреля 2017 года отменено ранее принятое решение Управления ФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 18 июня 2009 года о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Киргизии Джалилова А. К.», — сказала Волк.

Она сообщила, что «данное решение повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Джалилова А. А., совершившего террористический акт в Петербургском метро 5 апреля 2017 года».