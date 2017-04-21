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16:05 (мск), источник: ТАСС

МВД аннулировало гражданство РФ террориста Джалилова

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МВД России аннулировало гражданство РФ террориста Акбаржона Джалилова, устроившего теракт в петербургском метро, поскольку его отец получил гражданство РФ с нарушениями и лишен его. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: AFP 2017
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По ее словам, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга установил, что Джалилов А. К. (отец Акбаржона Джалилова) предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации.

«Заключением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 20 апреля 2017 года отменено ранее принятое решение Управления ФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 18 июня 2009 года о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Киргизии Джалилова А. К.», — сказала Волк.

Она сообщила, что «данное решение повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Джалилова А. А., совершившего террористический акт в Петербургском метро 5 апреля 2017 года».

Комментарии
3
Супер Справедливость
Вот это "суровое" наказание.. Не позорились бы.....
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Михаил
Танцы на костях. А смысл? Всем легче от этого не станет у трупа отбирать гражданство. Лучше дайте его русским беженцам с Донбасса, женщинам и детям, которым вы его не давали и не даете, еще и департируете назад под бомбы или в руки фашистам.
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Валентина Добрина
А зачем оно ему теперь?
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