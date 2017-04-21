В Березниках образовался еще один провал почвы
Образование провала ожидалось учеными Горного института Уральского отделения РАН на протяжении последних двух лет.
Образование провала ожидалось учеными Горного института Уральского отделения РАН на протяжении последних двух лет.
ПЕРМЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Новый провал почвы образовались в Березниках (Пермский край). Об этом ТАСС сообщили в
«22 марта в районе улицы Котовского образовалась воронка, ее размеры 2,6 на 3,8 метра; 9 апреля 2017 года здесь же образовалась вторая воронка, размеры которой на данный момент 7,5 на 9 метров, глубина 8 метров. Образование провала в данном районе ожидалось учеными Горного института Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) на протяжении последних двух лет. С декабря 2016 года на этом участке фиксировался ряд сейсмологических событий, связанных с процессами разрушения в горных породах, что, по оценке ученых, являлось явным признаком формирования провальной воронки на земной поверхности», — сказали в администрации.
В результате начавшегося в 2006 году затопления рудника «Уралкалия» в Березниках образовалось четыре провала в черте города. Первый — на промплощадке первого рудоуправления между сушильным отделением и фабрикой технической соли. Второй — на железнодорожных путях местной станции. Третий провал появился возле шахтостроительного управления компании «Уралкалий». Четвертый — провал возле здания бывшей школы номер 26, образовался в феврале 2015 года. Размеры самого крупного из них — третьего — на сегодняшний день составляют 135 на 144 метра.
Березники — второй по величине город Пермского края, его население составляет около 150 тысяч человек.