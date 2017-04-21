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23:06 (мск), источник: ТАСС

В Березниках образовался еще один провал почвы

Образование провала ожидалось учеными Горного института Уральского отделения РАН на протяжении последних двух лет.

ПЕРМЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Новый провал почвы образовались в Березниках (Пермский край). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

«22 марта в районе улицы Котовского образовалась воронка, ее размеры 2,6 на 3,8 метра; 9 апреля 2017 года здесь же образовалась вторая воронка, размеры которой на данный момент 7,5 на 9 метров, глубина 8 метров. Образование провала в данном районе ожидалось учеными Горного института Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) на протяжении последних двух лет. С декабря 2016 года на этом участке фиксировался ряд сейсмологических событий, связанных с процессами разрушения в горных породах, что, по оценке ученых, являлось явным признаком формирования провальной воронки на земной поверхности», — сказали в администрации.

В результате начавшегося в 2006 году затопления рудника «Уралкалия» в Березниках образовалось четыре провала в черте города. Первый — на промплощадке первого рудоуправления между сушильным отделением и фабрикой технической соли. Второй — на железнодорожных путях местной станции. Третий провал появился возле шахтостроительного управления компании «Уралкалий». Четвертый — провал возле здания бывшей школы номер 26, образовался в феврале 2015 года. Размеры самого крупного из них — третьего — на сегодняшний день составляют 135 на 144 метра.

Березники — второй по величине город Пермского края, его население составляет около 150 тысяч человек.

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