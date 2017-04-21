В Омске полыхала стоянка с дорогими иномарками — видео

Судя по видео, мощный огонь не затронул машины, но перекинулся на стоящую рядом рекламную конструкцию. По словам очевидцев, пожарные даже поливали автотранспорт водой, что бы увеличить шансы на сохранение техники.

В МЧС России по Омской области, в свою очередь заявили, что причина и ущерб от пожара сейчас устанавливаются.