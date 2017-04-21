В Омске полыхала стоянка с дорогими иномарками — видео
Инцидент случился в пятницу, 21 апреля. Полыхал сруб на стоянке с дорогими иномарками в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Чкалова.
Инцидент случился в пятницу, 21 апреля. Полыхал сруб на стоянке с дорогими иномарками в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Чкалова.
Судя по видео, мощный огонь не затронул машины, но перекинулся на стоящую рядом рекламную конструкцию. По словам очевидцев, пожарные даже поливали автотранспорт водой, что бы увеличить шансы на сохранение техники.
В МЧС России по Омской области, в свою очередь заявили, что причина и ущерб от пожара сейчас устанавливаются.