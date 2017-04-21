В Омске вице-губернатора Гребенщикова доставили на допрос

— В настоящее время в Омске работает группа следователей по данному делу, — сообщили «РГ» в пятом следственном управлении СК РФ в Новосибирске.

Напомним, 17 апреля стало известно о том, что в отношении омского вице-губернатора возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ.

— По данным следствия, Гребенщиков, занимая государственную должность субъекта Российской Федерации и используя свои должностные полномочия, организовал выплату средств федерального бюджета в сумме более 14 миллионов рублей подрядчику ООО «СтройИнвестКомплект», заведомо зная, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. — сообщила «РГ» официальный представитель регионального СУ СК Светлана Петренко.

Речь идет о реконструкции столетнего здания страхового товарищества «Саламандра» под музей имени Врубеля с центром «Эрмитаж-Сибирь». Сдача юбилейного объекта оказалась провалена.

По словам следователей, в результате деятельности высокопоставленного чиновника были существенно нарушены интересы государства. Выделенные из федерального бюджета деньги на реконструкцию объекта культурного наследия денежные средства не были использованы по целевому назначению, а сам объект так и не был восстановлен. Помимо этого были нарушены права и интересы кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию в обеспечение исполнения государственного контракта. Учреждению был причинен материальный ущерб в виде убытков в результате выплат по банковской гарантии.

Если вина чиновника будет доказана — ему может грозить до семи лет лишения свободы.