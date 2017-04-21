В Волгограде на офис микрокредитования напал рецидивист
Подозреваемый в разбое имеет судимости за подобные деяния.
Подозреваемый в разбое имеет судимости за подобные деяния.
Очередное преступление было совершено в конце марта: неизвестный ворвался в павильон по микрокредитованию и, угрожая ножом сотруднику, похитил 10 тысяч рублей. После грабитель скрылся. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Ворошиловского района провели
В содеянном задержанный сознался. В настоящее время он находится в СИЗО. «Спецу» по грабежам светит новый срок — до 10 лет лишения свободы.