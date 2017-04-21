В Волгограде на офис микрокредитования напал рецидивист

Очередное преступление было совершено в конце марта: неизвестный ворвался в павильон по микрокредитованию и, угрожая ножом сотруднику, похитил 10 тысяч рублей. После грабитель скрылся. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Ворошиловского района провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали по подозрению в совершении этого преступления неработающего ранее судимого 34-летнего волгоградца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ — «Грабеж».

В содеянном задержанный сознался. В настоящее время он находится в СИЗО. «Спецу» по грабежам светит новый срок — до 10 лет лишения свободы.