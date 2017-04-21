Напавший на управление ФСБ в Хабаровске украл оружие в стрелковом клубе

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника в ФСБ, посетившие клуб оперативники обнаружили, что из тира было похищено все оружие. Источник в правоохранительных органах уточнил, что всего было украдено 40 единиц оружия. Речь, по словам источника, идет о клубе «Хаммер». Директор спортивного стрелкового клуба «Хаммер» Николай Михайлюк не смог подтвердить или опровергнуть информацию об украденном из клуба оружии и погибшем инструкторе. «Я не могу пока говорить», — ответил он на вопрос РБК. Нападение произошло в 17:02 по местному времени (10:02 мск). В приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю вошел вооруженный мужчина и открыл огонь. В результате погибли два человека: сотрудник ФСБ и посетитель. Еще один человек получил ранения, рассказали в ФСБ, уточнив, что погибший посетитель — гражданин одной из стран СНГ.

Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена. Это уроженец и житель Хабаровского края Конев А. В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе Пресс-служба ФСБ

Убитые — переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов, закончивший Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности в 2014 году, рассказал источник РБК в ФСБ. По словам собеседника, молодой человек выманил оперативника и переводчика на улицу под предлогом, что он намерен передать им сведения об экстремистах.

После этого он открыл огонь из пистолета Ярыгина, затем забрал автомат Калашникова у убитого сотрудника ФСБ и начал беспорядочно стрелять уже из него.

«Стрелял в тех, кого видел», — отметил источник. По словам другого собеседника РБК в ФСБ, автомат также принадлежал Коневу. С места нападения были изъяты два пистолета Ярыгина и АК.

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