Напавший на управление ФСБ в Хабаровске украл оружие в стрелковом клубе

По словам собеседника в ФСБ, посетившие клуб оперативники обнаружили, что из тира было похищено все оружие. Источник в правоохранительных органах уточнил, что всего было украдено 40 единиц оружия. Речь, по словам источника, идет о клубе «Хаммер».
Директор спортивного стрелкового клуба «Хаммер» Николай Михайлюк не смог подтвердить или опровергнуть информацию об украденном из клуба оружии и погибшем инструкторе. «Я не могу пока говорить», — ответил он на вопрос РБК.
Нападение произошло в 17:02 по местному времени (10:02 мск). В приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю вошел вооруженный мужчина и открыл огонь. В результате погибли два человека: сотрудник ФСБ и посетитель. Еще один человек получил ранения, рассказали в ФСБ, уточнив, что погибший посетитель — гражданин одной из стран СНГ.
Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена. Это уроженец и житель Хабаровского края Конев А. В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе
Убитые — переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов, закончивший Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности в 2014 году, рассказал источник РБК в ФСБ.
По словам собеседника, молодой человек выманил оперативника и переводчика на улицу под предлогом, что он намерен передать им сведения об экстремистах.
После этого он открыл огонь из пистолета Ярыгина, затем забрал автомат Калашникова у убитого сотрудника ФСБ и начал беспорядочно стрелять уже из него.
«Стрелял в тех, кого видел», — отметил источник. По словам другого собеседника РБК в ФСБ, автомат также принадлежал Коневу. С места нападения были изъяты два пистолета Ярыгина и АК.
Нападавший был застрелен, указали в центре общественных связей ФСБ. Одна из пуль отскочила от стены и ранила нападавшего, уточнил источник РБК. Он добавил, что после стрельбы в приемной правоохранительные органы начали обследовать территорию управления ФСБ и обнаружили подозрительную сумку. В этой связи были вызваны саперы и кинологи. Прибывшие на место тяжеловооруженные бойцы ФСБ и ОМОНа заблокировали здание управления, сотрудники спецслужбы были заперты в своих кабинетах, им запретили покидать рабочие места, отметил еще один собеседник РБК в ФСБ. Взрывчатка в результате найдена не была.
Нападавшего звали Антон, следует из материалов оперативного учета, которые есть в распоряжении РБК. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» с августа 2016 года были опубликованы четыре видеозаписи, на которых запечатлены несколько молодых людей, тренирующихся стрелять из пистолетов и автоматов и бросать бутылки с зажигательной смесью. На одном из роликов слышно, как мужской голос произносит «Аллаху акбар». Ранее Life писал, что молодой человек два года назад принял ислам.