В сквере у музея граммофонов на Каменноостровском рухнула стена
Администрация Петроградского района Петербурга решает вопросы с уборкой кирпичной трухи оставшейся от забора, упавшего днем 21 апреля в сквере Андрея Петрова.
Администрация Петроградского района Петербурга решает вопросы с уборкой кирпичной трухи оставшейся от забора, упавшего днем 21 апреля в сквере Андрея Петрова.
Как сообщили «Фонтанке» в
Напомним, что дом 32 по Каменноостровскому проспекту — памятник архитектуры (вновь выявленный объект). В 1910-х в одной из квартир дома собирался кружок поэтов под названием «Вечера Случевского», членами которого были, в частности, Ахматова, Блок, Бунин, Гумилёв, Вячеслав Иванов,