В сквере у музея граммофонов на Каменноостровском рухнула стена

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, сообщение об обрушении кирпичной стены во дворе дома 32 по Каменноостровскому проспекту поступило в единую службу 112 около 14.30. По прибытию к скверу имени Андрея Петрова, где расположен «Музей фонографов и граммофонов», информация подтвердилась. Поскольку угрозы жизни обрушение не представляло, информацию спасатели передали в администрацию района.