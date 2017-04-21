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18:38 (мск), источник: Фонтанка

В сквере у музея граммофонов на Каменноостровском рухнула стена

Администрация Петроградского района Петербурга решает вопросы с уборкой кирпичной трухи оставшейся от забора, упавшего днем 21 апреля в сквере Андрея Петрова.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, сообщение об обрушении кирпичной стены во дворе дома 32 по Каменноостровскому проспекту поступило в единую службу 112 около 14.30. По прибытию к скверу имени Андрея Петрова, где расположен «Музей фонографов и граммофонов», информация подтвердилась. Поскольку угрозы жизни обрушение не представляло, информацию спасатели передали в администрацию района.

Напомним, что дом 32 по Каменноостровскому проспекту — памятник архитектуры (вновь выявленный объект). В 1910-х в одной из квартир дома собирался кружок поэтов под названием «Вечера Случевского», членами которого были, в частности, Ахматова, Блок, Бунин, Гумилёв, Вячеслав Иванов, Щепкина-Куперник.

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