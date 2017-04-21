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16:41 (мск), источник: Sputnik.by

БСМП: состояние упавшей в цирке гимнастки Сюльгиной улучшается

Дальнейшее лечение цирковой артистки зависит от результатов контрольного рентгеновского снимка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Российская гимнастка Мария Сюльгина, упавшая в среду во время представления в Белгосцирке, в пятницу была переведена в платную палату Больницы скорой медицинской помощи, сообщил Sputnik заведующий отделением сочетанной травмы учреждения Иван Ладутько.

Инцидент произошел в минувшую среду в Белорусском государственном цирке. Российская артистка Мария Сюльгина, выступая в паре с супругом Евгением Писаревым, в ходе исполнения номера из «Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город», упала с высоты примерно третьего этажа. В этот же день ее доставили в Больницу скорой медицинской помощи Минска.

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По словам Ладутько, перевести в платную палату пациентку удалось благодаря тому, что она была застрахована на момент падения. По словам медика, в палате Сюльгина находится одна. Там стоит телевизор, более удобная кровать, есть все, что необходимо пациенту.

«Состояние гимнастки улучшается. В понедельник будет сделана контрольная рентгенограмма сломанной руки, на основании данных которой решим, как дальше продолжать лечение», — сообщил медик.

По его словам, с таким диагнозом Сюльгина должна находиться под присмотром врачей от семи до десяти дней. В последующем будет переведена на амбулаторный этап лечения.

Ранее сама гимнастка в интервью Sputnik призналась, что пребывает в бодром расположении духа.

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