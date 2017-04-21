В Одессе поймали похитительницу памятника «солдату Швейку»

В Одессе полицейские задержали местную жительницу, которая похитила мини-памятник с улицы Дерибасовской «солдату Швейку». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Задержана 30-летняя одесситка уже была ранее судимой.

«Задержанная женщина пояснила, что похищенную бронзовую фигуру хотела в дальнейшем продать. Также полицейские установили, что правонарушительница ранее отбывала наказание за совершение имущественных преступлений», — говорится в сообщении.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.