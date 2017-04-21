В Одессе поймали похитительницу памятника «солдату Швейку»
Женщина ранее уже была судима.
Женщина ранее уже была судима.
В Одессе полицейские задержали местную жительницу, которая похитила
Задержана 30-летняя одесситка уже была ранее судимой.
«Задержанная женщина пояснила, что похищенную бронзовую фигуру хотела в дальнейшем продать. Также полицейские установили, что правонарушительница ранее отбывала наказание за совершение имущественных преступлений», — говорится в сообщении.
По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.