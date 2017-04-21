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22:50 (мск), источник: Om1.ru

Двое омичей разбирали железную дорогу на металлолом

Как в хрестоматийном рассказе Чехова, злоумышленники не думали о возможных последствиях.

На улице Донецкая с подъездных железнодорожных путей неизвестные украли крепежные пластины рельсов на сумму 191,3 тысячи рублей. Полицейские сразу стали проверять пункты приема металла и ранее судимых лиц, которые могли бы совершить такое преступление.

— В результате сотрудниками уголовного розыска задержаны двое граждан 30 и 40 лет по месту проживания. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за грабежи и кражи, — сообщили в пресс-службе УМВД по Омску.

Злоумышленники признались, что разбирали рельсы в течение нескольких дней. С помощью специального оборудования они откручивали элементы с путей, а затем сдавали их на металлолом. Обоим предъявили обвинения по статье «Кража, совершенная группой лиц в крупном размере», по которой им грозят сроки до 5 лет лишения свободы.

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