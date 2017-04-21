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17:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

В центре Волгограда автомобиль без водителя снес скамейку

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Иномарка без водителя выехала на остановку и снесла скамейку в Центральном районе Волгограда в пятницу, 21 апреля.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около 13:00 на проспекте Ленина в районе остановки «Современник». Припаркованная возле кафе «Конфетки-Бараночки» машина Kia преодолела бордюр, выехала на тротуар и снесла скамейку.

Очевидцы также отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал, автомобиль почти не деформировался.

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