Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске убил инструктора стрелкового клуба

«В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев A.B. в стрелковом клубе г. Хабаровска похитил карабин “Сайга” и два пистолета, предварительно убив инструктора, после чего совершил нападение на приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю», — говорится в сообщении.

Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю. Как сообщили в ЦОС ФСБ, нападавший уничтожен, им являлся местный житель 1999 года рождения, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе.

Полицейские оцепили улицу у здания ФСБ в Хабаровске, где произошла стрельба.