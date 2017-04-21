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17:41 (мск), источник: РИА Новости

Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске убил инструктора стрелкового клуба

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Житель Хабаровского края перед нападением на приемную УФСБ по Хабаровскому краю похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Источник: РИА Новости

«В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев A.B. в стрелковом клубе г. Хабаровска похитил карабин “Сайга” и два пистолета, предварительно убив инструктора, после чего совершил нападение на приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю», — говорится в сообщении.

Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю. Как сообщили в ЦОС ФСБ, нападавший уничтожен, им являлся местный житель 1999 года рождения, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе.

Полицейские оцепили улицу у здания ФСБ в Хабаровске, где произошла стрельба.

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