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17:29 (мск), источник: Интерфакс

Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске до этого убил сотрудника стрелкового клуба

Именно так он добыл оружие, из которого затем застрелил двух человек.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Расстрелявший посетителей приемной управления ФСБ в Хабаровске до этого похитил в стрелковом клубе города карабин и два пистолета, застрелив инструктора, сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев А. В. в стрелковом клубе города Хабаровска похитил карабин “Сайгак” и два пистолета, предварительно убив инструктора», — заявили «Интерфаксу» в пятницу в ЦОС ФСБ РФ. Там отметили, что после этого Конев совершил нападение на приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

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Ранее в пятницу информированный источник сообщил «Интерфаксу», что правоохранительные органы в Хабаровске расследуют обстоятельства группового налета на местный тир «Хаммер» на Тихоокеанской улице, в результате которого был убит охранник и похищено около 25 единиц огнестрельного оружия — пистолетов и карабинов.

По данным источника, преступников было более десяти человек, приняты активные меры по установлению их личностей и розыску.

Ранее сообщалось, что около 17 часов по местному времени в приемную УФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй был ранен. Нападавшего удалось ликвидировать.

Позже ФСБ выяснила, что стрельбу в приемной УФСБ устроил житель Хабаровского края Конев А. В., 1999 г. В., который, возможно, был связан с неонацистской группой.

Комментарии
1
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Мягко говоря, весьма нелогичный и неумный поступок. Не исключено, что у нападавшего были серьёзные отклонения в психике.
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