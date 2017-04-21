Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске до этого убил сотрудника стрелкового клуба
Именно так он добыл оружие, из которого затем застрелил двух человек.
Именно так он добыл оружие, из которого затем застрелил двух человек.
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Расстрелявший посетителей приемной управления ФСБ в Хабаровске до этого похитил в стрелковом клубе города карабин и два пистолета, застрелив инструктора, сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В ходе
Ранее в пятницу информированный источник сообщил «Интерфаксу», что правоохранительные органы в Хабаровске расследуют обстоятельства группового налета на местный тир «Хаммер» на Тихоокеанской улице, в результате которого был убит охранник и похищено около 25 единиц огнестрельного оружия — пистолетов и карабинов.
По данным источника, преступников было более десяти человек, приняты активные меры по установлению их личностей и розыску.
Ранее сообщалось, что около 17 часов по местному времени в приемную УФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй был ранен. Нападавшего удалось ликвидировать.
Позже ФСБ выяснила, что стрельбу в приемной УФСБ устроил житель Хабаровского края Конев А. В., 1999 г. В., который, возможно, был связан с неонацистской группой.