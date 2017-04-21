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18:07 (мск), источник: Интерфакс

Проверку на наркотики поставленных лицом к стене лицеистов признали нарушением

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Прокуратура Петербурга выявила нарушения в действиях полицейских, которые поставили учащихся сестрорецкого лицея лицом к стене во время антинаркотической проверки, сообщила «Интерфаксу» в пятницу начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних городской прокуратуры Ольга Качанова.

Источник: ГУ МВД

Проверка установила, что 24 марта в рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции со служебной собакой устроили профилактический рейд в Сестрорецком лицее имени Мосина.

«В нарушение федерального закона “О полиции”, который запрещает полицейским прибегать к уничижающему человеческое достоинство обращению, сотрудники МВД выстроили учащихся лицея лицом к стене в коридоре образовательного учреждения», — сказала Качанова.

Также прокуратура усмотрела в действиях полицейских нарушение статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ: правоохранители разместили на сайте полиции фотографии с этого рейда, не спросив согласия у запечатленных на снимках.

По результатам прокурорской проверки были внесены представления в адрес директора лицея и замначальника регионального ГУ МВД.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о проверке на наркотики в лицее в Сестрорецке. На опубликованных фотографиях видно, как учащихся выстроили в шеренгу лицом к стене, а их вещи обнюхивает служебный пес.

В связи с этим комитет по образованию Петербурга сообщил, что не поддерживает проведение в школах антинаркотических проверок методами, которые унижают достоинство учащихся.

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