Проверку на наркотики поставленных лицом к стене лицеистов признали нарушением

Проверка установила, что 24 марта в рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции со служебной собакой устроили профилактический рейд в Сестрорецком лицее имени Мосина.

«В нарушение федерального закона “О полиции”, который запрещает полицейским прибегать к уничижающему человеческое достоинство обращению, сотрудники МВД выстроили учащихся лицея лицом к стене в коридоре образовательного учреждения», — сказала Качанова.

Также прокуратура усмотрела в действиях полицейских нарушение статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ: правоохранители разместили на сайте полиции фотографии с этого рейда, не спросив согласия у запечатленных на снимках.

По результатам прокурорской проверки были внесены представления в адрес директора лицея и замначальника регионального ГУ МВД.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о проверке на наркотики в лицее в Сестрорецке. На опубликованных фотографиях видно, как учащихся выстроили в шеренгу лицом к стене, а их вещи обнюхивает служебный пес.

В связи с этим комитет по образованию Петербурга сообщил, что не поддерживает проведение в школах антинаркотических проверок методами, которые унижают достоинство учащихся.