Двух казанцев осудили за кражу 796 кг титана

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Авиастроительный районный суд Казани признал виновными в хищении с КАПО им. Горбунова 796 кг лома титана на сумму 300 тысяч рублей 28-летнего Рамиля Фасхутдинова и 45-летнего Андрея Анисимова.

Согласно материалам уголовного дела, 15 ноября прошлого года Фасхутдинов и Анисимов

на КАПО имени Горбунова похитили лом титана массой 796 кг и перенесли его в другой цех и спрятали в помещении не функционирующего вентиляционно-вытяжного узла. Вынести за лом титана пределы предприятия заводчане не успели, его нашли другие сотрудники предприятия. Металлолом был оценен в 300 000 рублей.

Оба казанца вину признали, добровольно заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приговорил ранее судимого Фасхутдинова к 2,5 годам колонии общего режима, Анисимова к одному году условно.