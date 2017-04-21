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17:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Двух казанцев осудили за кражу 796 кг титана

Похищенный лом титана оценивается в 300 тысяч рублей.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Авиастроительный районный суд Казани признал виновными в хищении с КАПО им. Горбунова 796 кг лома титана на сумму 300 тысяч рублей 28-летнего Рамиля Фасхутдинова и 45-летнего Андрея Анисимова.

Согласно материалам уголовного дела, 15 ноября прошлого года Фасхутдинов и Анисимов
на КАПО имени Горбунова похитили лом титана массой 796 кг и перенесли его в другой цех и спрятали в помещении не функционирующего вентиляционно-вытяжного узла. Вынести за лом титана пределы предприятия заводчане не успели, его нашли другие сотрудники предприятия. Металлолом был оценен в 300 000 рублей.

Оба казанца вину признали, добровольно заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приговорил ранее судимого Фасхутдинова к 2,5 годам колонии общего режима, Анисимова к одному году условно.

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