Жительница Ангарска пошутила, что похитила ребёнка

Незнакомку с младенцем на руках остановила у выхода вахтёр. И вызвала полицию. Оказалось, две девушки пришли с ребёнком в общежитие ещё вечером. Выпивали в гостях, разошлись по разным комнатам, полугодовалый мальчик остался с подругой матери. А утром ангарчанка пошла искать его маму. А когда спустилась в холл, на вопрос вахтёра неудачно пошутила, что похитила грудничка. Бросившую сына жительницу Усольского района оштрафуют. Теперь семьей плотно займутся инспекторы ПДН.