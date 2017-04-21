В Омске загорелся заброшенный дом по соседству с автостоянкой

Сегодня около 18:00 вечера загорелся заброшенный деревянный дом на улице Жукова неподалеку от Казачьего рынка. Ситуация осложнилась тем, что по соседству с ним находится автостоянка, где припаркованы десятки машин. Возникла угроза, что огонь перекинется на автомобили.

К счастью, худшего сценария удалось избежать: транспортные средства не пострадали, хотя пламя охватило расположенный рядом рекламный щит. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Также свидетели отмечают, что дом к моменту прибытия пожарных полностью был охвачен огнем. Вероятно, возгорание поздно обнаружили, потому что постройка уже давно пустовала.