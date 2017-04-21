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17:34 (мск), источник: Sputnik.by

Девушка попала под машину скорой помощи в Гродно и погибла

Пострадавшую госпитализировали, однако она умерла, не приходя в сознание.

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Трагический случай произошел вечером 20 апреля: 28-летняя девушка оказалась под колесами автомобиля скорой медицинской помощи, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Гродно.

«Газель» медиков двигалась с включенными проблесковыми маячками синего цвета по улице Советских пограничников в правой полосе. В машине скорой находился больной с инфарктом.

Две девушки решили перейти дорогу по пешеходному переходу. Ускоренным шагом они начали пересекать проезжую часть, несмотря на то, что в их направлении двигалась машина врачей. Одна из девушек успела добежать до тротуара, а второй не удалось. Она попала под колеса автомобиля.

«Сегодня рано утром травмированная, не приходя в сознание, умерла», — рассказали в ГАИ.

Инспекторы отметили, что причины смертельного наезда будут устанавливаться следствием. Выяснится, кто виноват и на какой сигнал светофора двигался.

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