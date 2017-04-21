Два автобуса со 100 пассажирами застряли в снегу у Джурджулешт

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Два рейсовых автобуса застряли в Молдове на заснеженной трассе в пятницу, сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.

«Спасателей вызвали для оказания помощи двум застрявшим автобусам, в которых находились в общей сложности 97 пассажиров. Речь идет об автобусах Одесса-Бухарест и Одесса-Варна», — сообщили в СГЗЧС.

По данным ведомства, оба транспортных средства увязли в снегу недалеко от пограничного пункта Джурджулешт.