Два автобуса со 100 пассажирами застряли в снегу у Джурджулешт
Два рейсовых автобуса из Одессы застряли на заснеженной трассе рядом с пограничным пунктом в Молдове.
Два рейсовых автобуса из Одессы застряли на заснеженной трассе рядом с пограничным пунктом в Молдове.
КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Два рейсовых автобуса застряли в Молдове на заснеженной трассе в пятницу, сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.
«Спасателей вызвали для оказания помощи двум застрявшим автобусам, в которых находились в общей сложности 97 пассажиров. Речь идет об автобусах
По данным ведомства, оба транспортных средства увязли в снегу недалеко от пограничного пункта Джурджулешт.
По данным синоптиков, в Молдове до 24 апреля ожидаются заморозки до —3 градусов, на почве — до —4 градусов, в субботу 22 апреля температура воздуха может опуститься — 4 градусов.
Метеорологи объявили «оранжевый код» метеоопасности, что означает угрозу человеческим жизням и опасность значительных материальных потерь.
Согласно официальным данным, в республике есть населенные пункты, где высота сугробов превышает метр.
Ряд трасс национального значения занесен снегом. Расчисткой занимаются специализированные службы.