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17:33 (мск), источник: Sputnik.md

Два автобуса со 100 пассажирами застряли в снегу у Джурджулешт

Два рейсовых автобуса из Одессы застряли на заснеженной трассе рядом с пограничным пунктом в Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Два рейсовых автобуса застряли в Молдове на заснеженной трассе в пятницу, сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ.

«Спасателей вызвали для оказания помощи двум застрявшим автобусам, в которых находились в общей сложности 97 пассажиров. Речь идет об автобусах Одесса-Бухарест и Одесса-Варна», — сообщили в СГЗЧС.

По данным ведомства, оба транспортных средства увязли в снегу недалеко от пограничного пункта Джурджулешт.

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По данным синоптиков, в Молдове до 24 апреля ожидаются заморозки до —3 градусов, на почве — до —4 градусов, в субботу 22 апреля температура воздуха может опуститься — 4 градусов.

Метеорологи объявили «оранжевый код» метеоопасности, что означает угрозу человеческим жизням и опасность значительных материальных потерь.

Согласно официальным данным, в республике есть населенные пункты, где высота сугробов превышает метр.

Ряд трасс национального значения занесен снегом. Расчисткой занимаются специализированные службы.

Вице-министр транспорта и дорожной инфраструктуры Виталие Рапча предупредил, что из-за понижения температуры воздуха ночью на дорогах ожидается гололедица. Поэтому водителей просят по возможности воздержаться от поездок.

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