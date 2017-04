Первый апрельский гром, первый конкретный ливень... А результат, как говорится, на лицо. В нашем случае- на ноги?? и это всё - хваленая сливная(ливневая,арыковая, тут уж кому как удобно) система. @akimat_almaty как можно ходить по таким улицам с ребенком, или двумя-тремя детьми?! А ведь садик и школа находятся аккурат ниже рынка Тулпар. Из-за таких потоков и улица Толе би затоплена. И это хорошо, что машины не припаркованы, обычно приходится идти по проезжей части. Займитесь уже,пожалуйста,этой проблемой!!! @akimat_almaty #проблема #акимат #алматы #казахстан #правительство #аким #дождь #ливень

