Суд арестовал замдиректора ЗиДа
Сегодня Свердловский районный суд Перми арестовал на два месяца — до 18 июня заместителя исполнительного директора по безопасности ФГУП «Завод им. Дзержинского» (ЗиД) Александра Сентябова.
Сегодня Свердловский районный суд Перми арестовал на два месяца — до 18 июня заместителя исполнительного директора по безопасности ФГУП «Завод им. Дзержинского» (ЗиД) Александра Сентябова.
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Господин Сентябов был задержан 20 апреля сотрудниками УМВД Перми в рамках расследования уголовного дела о хищении 46 млн руб. предприятия, возбужденного 17 апреля.
Фигурирующий в деле бывший замдиректора ООО «ФинансКонсалтинг» Дмитрий Пудков был оставлен под домашним арестом.