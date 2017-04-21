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22:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд арестовал замдиректора ЗиДа

Сегодня Свердловский районный суд Перми арестовал на два месяца — до 18 июня заместителя исполнительного директора по безопасности ФГУП «Завод им. Дзержинского» (ЗиД) Александра Сентябова.

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Господин Сентябов был задержан 20 апреля сотрудниками УМВД Перми в рамках расследования уголовного дела о хищении 46 млн руб. предприятия, возбужденного 17 апреля.

Фигурирующий в деле бывший замдиректора ООО «ФинансКонсалтинг» Дмитрий Пудков был оставлен под домашним арестом.

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