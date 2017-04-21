Суд арестовал замдиректора ЗиДа

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Господин Сентябов был задержан 20 апреля сотрудниками УМВД Перми в рамках расследования уголовного дела о хищении 46 млн руб. предприятия, возбужденного 17 апреля.

Фигурирующий в деле бывший замдиректора ООО «ФинансКонсалтинг» Дмитрий Пудков был оставлен под домашним арестом.