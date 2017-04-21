Калининградец украл деньги с банковской карты знакомой

В Калининграде сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в краже денег со счета банковской карты. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в пятницу.

В полицию обратилась 32-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что сначала у неё пропала банковская карта, а затем пришло смс-сообщение о снятии денежных средств на сумму 41 тыс рублей.

Полицейские выяснили, что к хищению денег причастен один из знакомых потерпевшей. По оперативным данным, мужчина вместе с компанией друзей находился в гостях у калининградки и случайно узнал пин-код её карты. Уходя, он незаметно похитил карту и обналичил деньги в ближайшем банкомате.

27-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый, сознался в содеянном. В отношении него уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.