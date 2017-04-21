Калининградец украл деньги с банковской карты знакомой
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
В Калининграде сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в краже денег со счета банковской карты. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В полицию обратилась 32-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что сначала у неё пропала банковская карта, а затем пришло
Полицейские выяснили, что к хищению денег причастен один из знакомых потерпевшей. По оперативным данным, мужчина вместе с компанией друзей находился в гостях у калининградки и случайно узнал
27-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый, сознался в содеянном. В отношении него уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.