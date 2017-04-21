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18:11 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже глухонемые инвалиды живут в опасном аварийном общежитии

Прокуроры требуют отремонтировать здание.

Прокуроры требуют провести капремонт аварийного общежития, в котором живут глухонемые инвалиды. Иск к собственнику здания направили в суд.

Про общежитие на улице Малаховского, 50 а в Воронеже уже не раз снимали сюжеты федеральные каналы. Это здание раньше находилось в ведении «Всероссийского общества глухих». Но после многочисленных сделок владеть зданием стало физлицо.

Сейчас здание общежития находится в аварийном состоянии — оно опасно для жизни и здоровья людей, живущих в нем.

«Техническое состояние общежития угрожает жизни и здоровью проживающих в нем людей, — сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры. — В удручающем состоянии находятся стены, крыша, отмостка, полы и окна здания».

Но эксперты дом признали подлежащим ремонту. Поэтому теперь прокуроры требуют провести в нем капремонт.

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