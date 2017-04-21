Массовое отравление водой в Акмолинской области прокомментировали в Министерстве здравоохранения

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК сообщает, что в период с 15 по 21 апреля текущего года в селе Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области среди населения зарегистрировано 46 случаев с подозрением на острую кишечную инфекцию. В этой связи, госпитализировано 3 больных (дети до 14 лет), остальным в связи с легким течением заболевания рекомендовано амбулаторное лечение. Заболевание предварительно связывается с употреблением питьевой воды из централизованного водопровода. Со слов жителей 12—13 апреля вода не соответствовала по органолептическим показателям (отмечалось изменение цвета воды). Отмечается, что в селе Бозайгыр проживает 2740 человек, водоснабжение централизованное, с подземных скважин. Вследствие подъема уровня грунтовых вод затоплены смотровые колодцы и насосная скважина, что предположительно привело к загрязнению питьевой воды. На сайте министерства говорится, что ситуация находится под контролем.

«С целью ликвидации сложившейся ситуации проведены мероприятия по приостановлению подачи централизованного водоснабжения, внеплановой промывки и дезинфекции водопроводной сети, организации подвоза воды в село. До стабилизации эпидситуации приостановлена деятельность детского сада. С целью недопущения больных детей в организованный коллектив в школе проводится ежедневный осмотр. Педагогами налажен учет детей с выяснением причин отсутствия, отменено горячее питание в школе, рекомендован сухой паек и употребление бутилированной воды. Проводится фагирование больных и контактных лиц дизентерийным фагом. Проведены заседания Координационного и Медицинского советов при акимате района. С участием заместителя Акима района, руководителя районного отдела образования, главного врача ЦРБ, коммунального предприятия “Шортанды Су Арнасы” проведено рабочее совещание», — говорится в сообщении.