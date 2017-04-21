Задержан человек, считающийся соучастником напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске

Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.

Полиции удалось установить местонахождение и задержать соучастника Антона Конева, напавшего сегодня на управление ФСБ по Хабаровскому краю. У мужчины 1987 года рождения был изъят автомат Калашникова, сообщает ИА AmurMedia.

Как сообщил информированный источник в силовых структурах, сегодня вечером удалось задержать соучастника злоумышленника, напавшего на приемную ФСБ. Задержанный — уроженец Ставропольского края, 1987 года рождения, ранее не судим.

Автомат он прятал за диваном, оперативникам заявил, что оружие нашел сегодня в соседнем дворе и хотел сдать его в правоохранительные органы.

Напомним, что сегодня около 17.00 часов несовершеннолетний А. Конев, состоявший в неонацистской группировке, совершил нападение на приемную ФСБ. Погибли сотрудник ФСБ и посетитель ведомства, сам нападавший был ликвидирован на месте.