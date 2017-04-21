В Киеве раскрыли заказное убийство руководителя стоматологических клиник
Задержаны четверо участников преступной группы.
Задержаны четверо участников преступной группы.
Полиция задержала участников организованной группировки за убийство руководителя стоматологических клиник. Об этом сегодня во время брифинга рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
«28 марта задержали четырех участников преступной группы. Спецоперация проходила на территории трех областей — Киевской, Житомирской и Черниговской. А вчера в Киеве задержали организатора убийства», — сообщил руководитель столичных правоохранителей.
В дальнейшем во время следственных действий сотрудники полиции установили роль каждого из участников этого преступления. Сначала организатор убийства подыскал соучастников. Все они работали в частных охранных фирмах, стрелок — бывший военнослужащий.
«В целом, подозреваемые — молодые люди, спортсмены. После совершения преступления правонарушители скрывались от полиции, выехав за пределы города», — уточнил Андрей Крищенко.
Злоумышленники также подозреваются в совершении преступления на территории Соломенского района Киева, которое произошло в феврале 2016 года.
На это время участникам вооруженного преступной группировки сообщено о подозрении и четверым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Вопрос об аресте организатора будет рассматриваться Печерским судом города Киева.
Напомним, утром 1 июля 2016 года двое неизвестных в балаклавах на мотоцикле несколько раз выстрелили в 48-летнего Опанасюка, когда его авто остановилось на светофоре. Раненого мужчину доставили в больницу, у него были огнестрельные ранения грудной клетки, ног и шеи.
5 июля Иван Опанасюк от тяжелых ранений скончался в киевской больнице № 17.
В мае в автомобиле Опанасюка правоохранители обнаружили
11 лет назад в собственном кабинете был убит родной брат Опанасюка — Юрий, который в то время занимал пост президента Ассоциации стоматологов Украины.