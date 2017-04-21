В Киеве раскрыли заказное убийство руководителя стоматологических клиник

«28 марта задержали четырех участников преступной группы. Спецоперация проходила на территории трех областей — Киевской, Житомирской и Черниговской. А вчера в Киеве задержали организатора убийства», — сообщил руководитель столичных правоохранителей.

Полиция задержала участников организованной группировки за убийство руководителя стоматологических клиник. Об этом сегодня во время брифинга рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В дальнейшем во время следственных действий сотрудники полиции установили роль каждого из участников этого преступления. Сначала организатор убийства подыскал соучастников. Все они работали в частных охранных фирмах, стрелок — бывший военнослужащий.

«В целом, подозреваемые — молодые люди, спортсмены. После совершения преступления правонарушители скрывались от полиции, выехав за пределы города», — уточнил Андрей Крищенко.

Злоумышленники также подозреваются в совершении преступления на территории Соломенского района Киева, которое произошло в феврале 2016 года.

На это время участникам вооруженного преступной группировки сообщено о подозрении и четверым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Вопрос об аресте организатора будет рассматриваться Печерским судом города Киева.

Напомним, утром 1 июля 2016 года двое неизвестных в балаклавах на мотоцикле несколько раз выстрелили в 48-летнего Опанасюка, когда его авто остановилось на светофоре. Раненого мужчину доставили в больницу, у него были огнестрельные ранения грудной клетки, ног и шеи.

5 июля Иван Опанасюк от тяжелых ранений скончался в киевской больнице № 17.

В мае в автомобиле Опанасюка правоохранители обнаружили GPS-трекер для слежения за машиной, который установили неизвестные.

11 лет назад в собственном кабинете был убит родной брат Опанасюка — Юрий, который в то время занимал пост президента Ассоциации стоматологов Украины.