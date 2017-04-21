Истребитель F-18 с авианосца «Карл Винсон» потерпел крушение в море

«Инцидент произошел, когда F/A-18E, входящий в состав 2-й палубной эскадрильи, приближался к “Карлу Винсону”. Инцидент сейчас расследуется», — говорится в сообщении.

По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет с авианосца. Травм у летчика не обнаружено.

Отмечается, что самолет выполнял «обычный полет» во время прохода авианосца через море Сулавеси.