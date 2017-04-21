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18:42 (мск), источник: РИА Новости

Истребитель F-18 с авианосца «Карл Винсон» потерпел крушение в море

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца «Карл Винсон» потерпел крушение в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе 7-го флота ВМС США.

Источник: U.S. Navy

«Инцидент произошел, когда F/A-18E, входящий в состав 2-й палубной эскадрильи, приближался к “Карлу Винсону”. Инцидент сейчас расследуется», — говорится в сообщении.

По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет с авианосца. Травм у летчика не обнаружено.

Отмечается, что самолет выполнял «обычный полет» во время прохода авианосца через море Сулавеси.

Как сообщалось ранее, авианосная группа во главе с «Карлом Винсоном» направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.

Комментарии
3
Виталий Сорокин
А никак не прокоментируют...хотелось бы АБ услышать. Где ты подпевало пиндосовский,АУ...?
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Супер Культурный
Сбил всемогущий ЫН !!! Внук Солнце КНДР!!! Скоро мультик покажут
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Иван Петров
Интересно, как прокомментируют сиё те комментаторы, что так недавно злорадствовали по поводу инцидента с нашим самолётом.
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