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18:45 (мск), источник: Actualitati.md

Крыша катка Ice Bravo рухнула

В молдавской столице продолжают происходить происшествия, связанные со снежной бурей, которая началась вчера. На катке в Кишиневе обрушилась крыша.

Источник: Actualitati.md

Ледовый дворец Ice Bravo стал очередной жертвой снегопада. Крыша не выдержала давления снега и рухнула. Образовалась огромная вмятина. По предварительным данным пострадавших нет.

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