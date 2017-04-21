Крыша катка Ice Bravo рухнула
В молдавской столице продолжают происходить происшествия, связанные со снежной бурей, которая началась вчера. На катке в Кишиневе обрушилась крыша.
В молдавской столице продолжают происходить происшествия, связанные со снежной бурей, которая началась вчера. На катке в Кишиневе обрушилась крыша.
Ледовый дворец Ice Bravo стал очередной жертвой снегопада. Крыша не выдержала давления снега и рухнула. Образовалась огромная вмятина. По предварительным данным пострадавших нет.