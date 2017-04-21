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19:26 (мск), источник: РИА Новости

В Мехико машина въехала в толпу на рынке, ранены 10 человек

МЕХИКО, 21 апр — РИА Новости. Не менее 10 человек получили ранения в столице Мексики, когда автомобиль на полной скорости въехал в уличный рынок (тиангис).

По данным спасателей, которые приводит радио W Mexico, раненые были доставлены в госпитали. Причиной аварии стало превышение скорости и потеря водителем контроля над машиной.

Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии, некоторые пострадавшие получили серьезные ожоги от разлившегося кипящего масла, в котором готовилась еда.

Тиангисы — распространенное явление в Мехико. В разных районах города в течение недели временно перекрываются для движения некоторые улицы, где размещаются торговые точки с разнообразным товаром, в первую очередь с едой.

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