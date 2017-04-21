Атака на ФСБ: что известно о нападении в Хабаровске

Нападение на управление ФСБ по Хабаровскому краю произошло в 17:02 по местному времени (10:02 мск). В приемную вошел вооруженный человек и, «не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Убитые в приемной ФСБ — переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов, рассказал источник РБК в ФСБ. Он закончил Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности в 2014 году.

Конев был застрелен в приемной, указали в центре общественных связей ФСБ. Одна из пуль отскочила от стены и ранила нападавшего, уточнил источник РБК. Он добавил, что после стрельбы в приемной правоохранительные органы начали обследовать территорию управления ФСБ и обнаружили подозрительную сумку. В этой связи были вызваны саперы и кинологи. Прибывшие на место тяжеловооруженные бойцы ФСБ и ОМОНа заблокировали здание управления, сотрудники спецслужбы были заперты в своих кабинетах, им запретили покидать рабочие места, отметил еще один собеседник РБК в ФСБ. Взрывчатка в результате найдена не была.

Другой собеседник РБК в ФСБ утверждает, что у Конева все оружие было с собой. С места нападения были изъяты два пистолета Ярыгина и карабин «Сайга». В ФСБ подтвердили, что именно это оружие было украдено из местного стрелкового клуба.

Молодой человек выманил оперативника и переводчика на улицу под предлогом, что он намерен передать им сведения об экстремистах, рассказал собеседник в ФСБ. Как именно развивались дальнейшие события, до конца неизвестно. По словам одного источника РБК в спецслужбе, Конев открыл огонь из пистолета Ярыгина. Затем он забрал автомат Калашникова у убитого сотрудника ФСБ и начал беспорядочно стрелять уже из него. «Стрелял в тех, кого видел», — отметил источник.

«Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена. Это уроженец и житель Хабаровского края Конев А. В. 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», — заявили в ФСБ. Имя предполагаемого преступника Антон, следует из материалов оперативного учета, которые есть в распоряжении РБК. 29 апреля ему должно было исполниться 18 лет.

Украденное оружие

Пистолеты и карабин похитили из клуба «Хаммер», рассказали два собеседника РБК в спецслужбе. По их словам, посетившие клуб оперативники обнаружили, что из тира было похищено все оружие, а инструктор убит. Смерть инструктора подтвердили и в центре общественных связей ФСБ. Один из источников РБК уточнил, что всего было украдено 40 единиц оружия. ​ Директор спортивного стрелкового клуба «Хаммер» Николай Михайлюк не смог подтвердить или опровергнуть информацию об украденном из клуба оружии и погибшем инструкторе. «Я не могу пока говорить», — ответил он на вопрос РБК.

Сколько именно человек совершили нападение на клуб, неизвестно. В ФСБ утверждают, что Конев был один. Источник «Интерфакса» утверждает, что еще как минимум один человек задержан. «При обыске [на съемной квартире] у него обнаружен и изъят боевой автомат с патронами, по предварительным данным, похищенный при нападении на тир», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что задержанный — 29-летний уроженец Ставропольского края, ранее судим не был. ​

На странице Конева в социальной сети «ВКонтакте» с августа 2016 года были опубликованы четыре видеозаписи, на которых запечатлены несколько молодых людей, тренирующихся стрелять из пистолетов и автоматов и бросать бутылки с зажигательной смесью. На одном из роликов слышно, как мужской голос произносит «Аллаху Акбар». AmurMedia со ссылкой на сообщения очевидцев пишет, что нападавший перед началом стрельбы кричал «Аллаху Акбар». Ранее Life сообщал, что молодой человек два года назад принял ислам.

Конев был связан с небольшой националистической группировкой «Штольц», рассказали РБК два собеседника в ФСБ. По словам одного из них, группировка появилась в конце 2012 года, численность движения — около 15 человек в возрасте 17−20 лет, они считают себя «борцами за нравственность». Они также выступают против нелегальной миграции, подчеркнул собеседник. В апреле 2013 года члены этой группировки напали на ЛГБТ-активистов во время акции «День молчания»: тогда активисты стояли с заклеенными ртами и раздавали листовки. Еще одно нападение произошло в августе 2013 года.

«Он рассказывал о том, что он “правый” человек. Так как в его жизни были проблемы, по его словам, ему нечего было терять и он хотел “уехать куда-то чтобы сотворить что-то”. Видимо это “что-то” он сотворил», — рассказала изданию DVnovosti.ru девушка из числа друзей Конева ВКонтакте.

По примеру партизан

Конев и группировка «Штольц» — не самые известные представители националистического движения на Дальнем Востоке. Так, в серии нападений на сотрудников МВД, а также наркоторговцев обвинялись «приморские партизаны». Группировка активизировалась после того, как в апреле 2009 года в Москве майор милиции Денис Евсюков устроил стрельбу в супермаркете «Остров». Своей задачей «партизаны» называли борьбу с «евсюковской бандой». Двое предполагаемых членов группировки Андрей Сухорада и Александр Сладких погибли в июне 2010 года, когда силовики штурмовали их квартиру; остальные осуждены за убийства, посягательства на жизнь представителей власти, незаконный оборот оружия, угоны автомобилей и другие преступления.

«Партизаны» считались неонацистской группировкой; в частности Сухорада прежде был членом запрещенной Национал-большевистской партии. При этом другие члены группировки Александр Ковтун и Роман Савченко, находясь в СИЗО Владивостока, приняли ислам; Ковтун в своем открытом письме называл эту религию «спасением для всех людей».

«Случай “приморских партизан” особый, потому что почти все участники группы были без какого-либо политического бэкграунда. А здесь у товарища явно бэкграунд есть. Случаев нападения на полицию (на ФСБ — это экзотика) было сколько угодно как раз со стороны ультраправых, потому что это враждебная система. Это совершенно не необычно, и Дальний Восток ничем здесь не выделяется. Необычно то, что в этих нападениях был довольно долгий перерыв, все-таки это было распространено лет пять назад», — сказал РБК директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.