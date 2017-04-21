В Башкирии в результате ЧП на заводе «Башнефти» пострадали двое рабочих

Сегодня, 21 апреля, на предприятии «Башнефть-Сервис НПЗ» произошло ЧП, есть пострадавшие. Рабочие получили ожоги во время выполнения ремонтных работ: произошло короткое замыкание. Мужчин госпитализировали в одну из городских больниц. Подробности происшествие устанавливаются.

— 21 апреля два работника «Башнефть-Сервис НПЗ» получили ожоги легкой степени. Они были доставлены в больницу города Уфы, где им оказывается медицинская помощь. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего, — объяснили в пресс-службе ПАО АНК «Башнефть».