В Запорожской области в результате столкновения ВАЗа с минивэном погибли три человека
Авария произошла на 260-м км трассы «Харьков — Симферополь».
Авария произошла на 260-м км трассы «Харьков — Симферополь».
В Запорожской области в результате столкновения ВАЗа с минивэном погибли три человека. Об этом сообщает
Согласно сообщению,
«Легковой автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с автомобилем Mercedes Vito. В результате столкновения водители автомобилей и пассажир автомобиля ВАЗ-2104 получили травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели с помощью
По факту ДТП проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Запорожье на скользкой