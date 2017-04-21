В Запорожской области в результате столкновения ВАЗа с минивэном погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС области.

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 11:47 на 260-м км трассы «Харьков — Симферополь» возле села Петро-Михайловка.

«Легковой автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с автомобилем Mercedes Vito. В результате столкновения водители автомобилей и пассажир автомобиля ВАЗ-2104 получили травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели с помощью аварийно-спасательного комплекта деблокировали погибших из искореженных автомобилей», — отмечается в сообщении.

По факту ДТП проводится расследование.