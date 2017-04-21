В Кишиневе во время непогоды погибли два человека

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Два человека найдены мертвыми на улицах Кишинева в пятницу, заявила в ходе экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям замминистра здравоохранения Лилиана Яшан.

«На улице Няга была найдена мертвой 86-летняя женщина. На улице Мештерул Маноле обнаружено тело мужчины. Причины смерти предстоит установить в результате судебно-медицинской экспертизы», — сказала чиновница.

Ранее было известно лишь о смерти мужчины. Правоохранительные органы сообщали, что следов насильственной смерти на его теле не обнаружено, а одной из причин его кончины может быть сердечный приступ.