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19:44 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе во время непогоды погибли два человека

Тела двух погибших жителей столицы были найдены в пятницу на улицах Кишинева.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Два человека найдены мертвыми на улицах Кишинева в пятницу, заявила в ходе экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям замминистра здравоохранения Лилиана Яшан.

«На улице Няга была найдена мертвой 86-летняя женщина. На улице Мештерул Маноле обнаружено тело мужчины. Причины смерти предстоит установить в результате судебно-медицинской экспертизы», — сказала чиновница.

Ранее было известно лишь о смерти мужчины. Правоохранительные органы сообщали, что следов насильственной смерти на его теле не обнаружено, а одной из причин его кончины может быть сердечный приступ.

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