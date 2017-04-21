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19:42 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Покушение на жену Турчинова: фигуранта приговорили к 8,5 годам

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева приговорил к 8,5 годам лишения свободы жителя Донецка адвоката Владимира Оленцевича за попытку вооруженного нападения на супругу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.

Источник: AP 2017

В мае 2016 года полиция задержала Оленцевича, который совершил вооруженное нападение на женщину в одном из киевских институтов, приняв ее за работавшую там супругу Турчинова. По данным главы МВД Арсена Авакова, мужчина специально приехал в Киеве из неподконтрольного Киеву Донбасса для нападения на семью Турчинова. У задержанного было изъято холодное оружие.

«Решением суда 62-летний адвокат из Донецка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины “захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий” и назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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