Покушение на жену Турчинова: фигуранта приговорили к 8,5 годам

В мае 2016 года полиция задержала Оленцевича, который совершил вооруженное нападение на женщину в одном из киевских институтов, приняв ее за работавшую там супругу Турчинова. По данным главы МВД Арсена Авакова, мужчина специально приехал в Киеве из неподконтрольного Киеву Донбасса для нападения на семью Турчинова. У задержанного было изъято холодное оружие.

«Решением суда 62-летний адвокат из Донецка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины “захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий” и назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.