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19:51 (мск), источник: РИА Новости

Арестован подозреваемый в атаке на автобус футбольного клуба в Дортмунде

БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Суд вынес решение об аресте подозреваемого в атаке на автобус футбольного клуба «Боруссия» в Дортмунде, 28-летнего Сергея В., сообщила в пятницу пресс-служба федеральной прокуратуры Германии.

Ранее в ведомстве заявили о задержании мужчины, который имеет двойное гражданство — немецкое и российское. По данным издания Spiegel-Online, семья подозреваемого прибыла в ФРГ из-за Урала.

«Боруссия» 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с «Монако» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист «Боруссии» Марк Бартра был доставлен в больницу.

По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций «Боруссии», для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9—13 апреля и 16—20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако.

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