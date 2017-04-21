Арестован подозреваемый в атаке на автобус футбольного клуба в Дортмунде

Ранее в ведомстве заявили о задержании мужчины, который имеет двойное гражданство — немецкое и российское. По данным издания Spiegel-Online, семья подозреваемого прибыла в ФРГ из-за Урала.
«Боруссия» 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с «Монако» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист «Боруссии» Марк Бартра был доставлен в больницу.
По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций «Боруссии», для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9—13 апреля и 16—20 апреля, так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако.