Арестован подозреваемый в атаке на автобус футбольного клуба в Дортмунде

Ранее в ведомстве заявили о задержании мужчины, который имеет двойное гражданство — немецкое и российское. По данным издания Spiegel-Online, семья подозреваемого прибыла в ФРГ из-за Урала.

«Боруссия» 11 апреля в Дортмунде должна была сыграть с «Монако» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист «Боруссии» Марк Бартра был доставлен в больницу.